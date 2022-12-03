Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих детей - 11-летнюю Алису и 17-летняя Маша. Старшая дочь выросла настоящей красоткой и пошла по стопам мамы, став вокалисткой молодежной панк-рок группы. А в этом году Маша закончила учебу в украинской школе, а в этом году поступила на учебу в Лондон, где уже столкнулась с первыми проблемами. Как оказалось, в Англии жесткая вода, из-за чего у Маши проблемы с кожей.

Не забывает дочь Поляковой и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Маша решила показать, чем отличается рождественское небо в Европе и Украине.

"Рождественское небо в Европе и Мире", - написала Маша и показала Санту с санями в небе.

"Рождественское небо Украины", - написала звезда и показала крылатую ракету, которая летит в небе.

Напомним, дочь Поляковой после угроз бросить учебу в Лондоне внезапно оказалась в Грузии

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