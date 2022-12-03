Як пише Politeka.net, Ірина Горова - відома українська продюсерка та колишня дружина Олексія Потапенка (Потапа). Пара була одружена з 99-го по 14-й рік. Після розлучення Ірина продовжувала працювати із зіркою, керуючи спільно продюсерським центром. А днями Горова заявила, що перестає працювати разом із Потапом.

"Він для мене один і єдиний, хто допоміг мені взагалі зрозуміти, що таке шоу-бізнес і з якого боку до нього підходити. Ми зробили одне одному все, що могли. Я з точки зору бізнесу, а він з креативу. Але в якийсь час ми зрозуміли, що наша робота начебто вичерпана. Я думаю, що в мене велике майбутнє щодо розвитку музичної індустрії в Україні, а в нього в тій індустрії, яку він обере", - сказала в інтерв'ю Ірина після припинення співробітництва.

Не забуває Горова і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Ірина поділилася фото, де позує з Надею Дорофєєвою.

"Надя, люблю тебе", - написала зірка на кадрі в сторіс.

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