Так, известно, что у Цымбалюка новый роман.

Имя своей избранницы артист не раскрывает, но СМИ предполагают, что это основательница одного из киевских рыбных ресторанов и бренда одежды Светлана Готочкина.

На днях Цымбалюк даже опубликовал фото поцелую я с незнакомкой. Примечательно, что снимок появился в тот день, когда экс-супруга Тараса отмечала день рождения.

«Этот год стал для меня довольно сложным. Еще летом я потеряла семью, потеряла работу, в мою страну произошло полномасштабное вторжение, мой родной город пережил и продолжает переживать самое большое по масштабам горе этой войны, мои родные навсегда травмированы адом Мариуполя, я достигла эмоционального и финансового дна, от которого пришлось отталкиваться своими силами…», - писала Антонина на своей странице в Facebook в день своего 31-летия.

Тем временем пользователи соцсетей заметили, что все ее фото удалены со страницы Тараса Цымбалюка в Instagram. Не осталось ни свадебных снимков, ни фото, которые были сделаны во время их отдыха на Бали.

Отметим, что пара встречалась три года и год была в браке.

«Мы с Тиночкой больше не пара. Даже после прекрасных четырех лет вместе так бывает: чтобы оставаться счастливыми, должны выбирать отдельные дороги. Безгранично благодарен за это время. Жизнь продолжается", - писал в июле Цымбалюк, сообщая о разводе с Тиной.

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