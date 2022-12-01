Так, известно, что у Цымбалюка новый роман.
Имя своей избранницы артист не раскрывает, но СМИ предполагают, что это основательница одного из киевских рыбных ресторанов и бренда одежды Светлана Готочкина.
На днях Цымбалюк даже опубликовал фото поцелую я с незнакомкой. Примечательно, что снимок появился в тот день, когда экс-супруга Тараса отмечала день рождения.
«Этот год стал для меня довольно сложным. Еще летом я потеряла семью, потеряла работу, в мою страну произошло полномасштабное вторжение, мой родной город пережил и продолжает переживать самое большое по масштабам горе этой войны, мои родные навсегда травмированы адом Мариуполя, я достигла эмоционального и финансового дна, от которого пришлось отталкиваться своими силами…», - писала Антонина на своей странице в Facebook в день своего 31-летия.
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Тем временем пользователи соцсетей заметили, что все ее фото удалены со страницы Тараса Цымбалюка в Instagram. Не осталось ни свадебных снимков, ни фото, которые были сделаны во время их отдыха на Бали.
Отметим, что пара встречалась три года и год была в браке.
«Мы с Тиночкой больше не пара. Даже после прекрасных четырех лет вместе так бывает: чтобы оставаться счастливыми, должны выбирать отдельные дороги. Безгранично благодарен за это время. Жизнь продолжается", - писал в июле Цымбалюк, сообщая о разводе с Тиной.
Напомним, Дантес поделился откровением, как начались его отношения с Дашей Кацуриной.
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Крмое того, Politeka.net писала, что ведущий Остапчук снял обручальное кольцо.