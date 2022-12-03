Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая - известная украинская продюсерка и бывшая жена Алексея Потапенко (Потапа). Пара была в браке с 99-го по 14-й год. После развода Ирина продолжала работать со звездой, управляя совместно продюсерским центром. А на днях Горовая заявила, что перестает работать вместе с Потапом.

"Он для меня один и единственный, кто помог мне вообще понять, что такое шоу-бизнес и с какой стороны к нему подходить. Мы сделали друг другу все, что могли. Я с точки зрения бизнеса, а он с точки зрения креатива. Но в какое-то время мы поняли, что наша работа вроде бы исчерпана. Я думаю, что у меня большое будущее в плане развития музыкальной индустрии в Украине, а у него в той индустрии, которую он выберет", - сказала в интервью Ирина после прекращения сотрудничества.

Не забывает Горовая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Ирина поделилась фото, где позирует с Надей Дорофеевой.

"Надя, люблю тебя", - написала звезда на кадре в сторис.

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