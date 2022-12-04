Дружина Володимира Остапчука Крістіна Гірник після новини про розлучення показала, як омолоджується у ліжку, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук – відомий український телеведучий, який є зіркою шоу "Маска". Знаменитість до 2020 року був одружений з Оленою Войченко, яка йому народила двох дітей. А відразу ж після розлучення Володимир одружився з нотаріусом Крістіна. Пара пробула разом майже 2 роки, після чого з'явилася новина про розлучення. Але офіційного підтвердження від Володимира з Христиною не надходило. При цьому пара не з'являється разом і перестали стежити один за одним в Інстаграмі.

А цього разу Христина вийшла в ефір із ранку, з'явившись у спальні

"Включаю режим ідеальної суботи", - написала Крістіна у своєму блозі.

Після цього зірка вже перебралася в ліжко, розповівши про свої плани.

"Кажуть, що 40 хвилин сну для жінки робить її красивішою та молодшою... Перевіримо", - написала дружина Остапчука у своєму блозі.

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