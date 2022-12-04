Як пише Politeka.net , Юрій Ткач - відомий український актор та гуморист, який став зіркою "Квартал 95". Знаменитість одружився з танцівницею Вікторією, яка народила дочку Лізу. Дружина Ткача, як і зірковий чоловік, активно веде свій блог в Інстаграмі, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Вікторія показала кадри, де їй не вдалося записати відео до фанів.
"Ну що, улюблена країно, я "до вас...". Чого "до вас", якщо "до вас", - сказала Вікторія. Також зірка показала, як зробила ще кілька помилок під час звернення, а ще раз Ліза перебила. запис кашлем.Мабуть, Вікторії довелося зробити безліч дублів, щоб зробити звернення до фанів українською мовою.
А до того Вікторія показала дочку, яка пішла до другого класу.
"Вже другий клас.
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ми можемо вчитися офлайн!
За півроку війни
якось загубилося почуття часу!
А сьогодні начебто оновилося.
Оновилося розуміння,
що за ці півроку,
наші діти стали дорослішими не просто на 6 місяців,
а на ціле почуття мудрості!", - написала зірка.
Нагадаємо, дочка Ткача з "Квартал 95" вразила своїм талантом, українці у захваті.
А ще Politeka повідомляла, що дружина Ткача із "Квартал 95" зізналася, як навчається дочці в елітній школі
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