Фаворитка Влада Ями з "Танці зі зірками" Ганна Різатдінова розповіла про весілля, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ганна Різатдінова - відома художня гімнастка та учасниця Олімпіади. Кілька років тому спортсменка пішла на шоу "Танці зі зірками", де її підтримував суддя Влад Яма. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Різатдінова вирішила побалакати з фанатами у сторіс.

"Запитуйте", - написала Ганна у своєму блозі.

"Чи буде обіцяна румба на Вашому весіллі", - написав фанат у своєму блозі.

"Я дуже хотіла б, але не впевнена, що взагалі буде весілля", - написала зірка у відповіді.

А до цього один фанат вирішив познайомитися з Різатдінова, звернувшись до неї у питанні.

"Ви неймовірна, неземна красуня. З вами можна познайомитися та спілкуватися?", - написав фанат.

"У мене є кохання", - написала зірка у відповіді, відмовивши таємному шанувальнику.

Нагадаємо, фаворитка Влада Ями з "Танців з зірками" відверто розповідала про батьківщину в Криму.

А ще Politeka повідомляла, що Ганна Різадінова зненацька поділилася з українцями двома добрими новинами.

Також Politeka писала, що Ганна Різадінова за кордоном відверто розповіла про свій стан



