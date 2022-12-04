Як пише Politeka.net , Ганна Різатдінова - відома художня гімнастка та учасниця Олімпіади. Кілька років тому спортсменка пішла на шоу "Танці зі зірками", де її підтримував суддя Влад Яма. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Різатдінова вирішила побалакати з фанатами у сторіс.
"Запитуйте", - написала Ганна у своєму блозі.
"Чи буде обіцяна румба на Вашому весіллі", - написав фанат у своєму блозі.
"Я дуже хотіла б, але не впевнена, що взагалі буде весілля", - написала зірка у відповіді.
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А до цього один фанат вирішив познайомитися з Різатдінова, звернувшись до неї у питанні.
"Ви неймовірна, неземна красуня. З вами можна познайомитися та спілкуватися?", - написав фанат.
"У мене є кохання", - написала зірка у відповіді, відмовивши таємному шанувальнику.
Нагадаємо, фаворитка Влада Ями з "Танців з зірками" відверто розповідала про батьківщину в Криму.
А ще Politeka повідомляла, що Ганна Різадінова зненацька поділилася з українцями двома добрими новинами.
Також Politeka писала, що Ганна Різадінова за кордоном відверто розповіла про свій стан