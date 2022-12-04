Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова - известная художественная гимнастка и участница Олимпиады. Несколько лет назад спортсменка пошла на шоу "Танці з зірками", где ее поддерживал судья Влад Яма. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Ризатдинова решила поболтать с фанатами в сторис.
"Спрашивайте", - написала Анна в своем блоге.
"Будет ли обещанная румба на Вашей свадьбе", - написал фанат в своем блоге.
"Я бы очень хотела, но не уверена, что вообще будет свадьба", - написала звезда в ответе.
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А до этого один фанат решил познакомиться с Ризатдиновой, обратившись к ней в вопросе.
"Вы невероятная, неземная красотка. С вами можно познакомиться и общаться?", - написал фанат.
"У меня есть любовь", - написала звезда в ответе, отказав тайному поклоннику.
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