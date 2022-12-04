Фаворитка Влада Ямы из "Танці з зірками" Анна Ризатдинова рассказала о свадьбе, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова - известная художественная гимнастка и участница Олимпиады. Несколько лет назад спортсменка пошла на шоу "Танці з зірками", где ее поддерживал судья Влад Яма. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Ризатдинова решила поболтать с фанатами в сторис.

"Спрашивайте", - написала Анна в своем блоге.

"Будет ли обещанная румба на Вашей свадьбе", - написал фанат в своем блоге.

"Я бы очень хотела, но не уверена, что вообще будет свадьба", - написала звезда в ответе.

А до этого один фанат решил познакомиться с Ризатдиновой, обратившись к ней в вопросе.

"Вы невероятная, неземная красотка. С вами можно познакомиться и общаться?", - написал фанат.

"У меня есть любовь", - написала звезда в ответе, отказав тайному поклоннику.

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