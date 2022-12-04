Як пише Politeka.net , Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар, який є суддею "Майстер Шеф". Зірка після повномасштабного вторгнення зайнялася організацією благодійних вечерь, збираючи гроші на потреби українців. Також Володимир займається написанням книги про українську кухню разом із колегою Ольгою Мартиновською. Не забуває Ярославський і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Володимир вийшов ефір, з'явившись разом із Ольгою Мартиновською, хваляючись своїми вусами.

"А Оля ще сонна", - написав у сторіс зірка.

"Олю, Олю, як тобі мої вуса сьогодні, подобаються?", - Запитав Володимир у Олі.

"Так", - відповіла Мартиновська, дивлячись у камеру.

Після цього Володимир засміявся, реагуючи на її слова.

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