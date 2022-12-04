Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар, который является судьей "Мастер Шеф". Звезда после полномасштабного вторжения занялся организацией благотворительных ужинов, собирая деньги на нужды украинцев. Также Владимир занимается написанием книги об украинской кухне вместе с коллегой Ольгой Мартыновской. Не забывает Ярославский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Владимир вышел эфир, появившись вместе с Ольгой Мартыновской, хвастаясь своими усами.
"А Оля еще сонная", - написал в сторис звезда.
"Оля, Оля, как тебе мои усы сегодня, нравятся?", - спросил Владимир у Оли.
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"Да", - ответила Мартыновская, смотря в камеру.
После этого Владимир засмеялся, реагируя на ее слова.
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