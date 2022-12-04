Шеф-повар Владимир Ярославский, судья "Мастер Шеф", засветился вместе с Ольгой Мартыновской, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар, который является судьей "Мастер Шеф". Звезда после полномасштабного вторжения занялся организацией благотворительных ужинов, собирая деньги на нужды украинцев. Также Владимир занимается написанием книги об украинской кухне вместе с коллегой Ольгой Мартыновской. Не забывает Ярославский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Владимир вышел эфир, появившись вместе с Ольгой Мартыновской, хвастаясь своими усами.

"А Оля еще сонная", - написал в сторис звезда.

"Оля, Оля, как тебе мои усы сегодня, нравятся?", - спросил Владимир у Оли.

"Да", - ответила Мартыновская, смотря в камеру.

После этого Владимир засмеялся, реагируя на ее слова.

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