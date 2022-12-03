На своей странице в Instagram шеф-повар подчеркнул, что очень важно найти себя, быть настойчивым и постоянно учиться. Владимир Ярославский начал работать с 16 лет. Выбрать профессию ему помог отец.

"Это он первым заметил мое дарование к кулинарии. Так я сначала с отличием окончил колледж, а потом учился в университете. Когда я начал работать шефом мне все время казалось, что моих знаний недостаточно. Поэтому при каждом случае я пытался проходить стажировку у известных шефов. Я тратил все деньги, выходные дни и отпуска на путешествия, во время которых постоянно учился, посещал новые рестораны и открывал для себя что-то новое", - вспоминает звезда "Мастер Шеф".

Но ему хотелось пройти обучение в кулинарной школе за границей. Учеба была дорогой и нужно было хорошо знать язык. Но Ярославский подготовился и первым из Украины поступил в Paul Bocuse Institut во Франции.

Затем он снова много путешествовал и стажировался в ресторанах, входящих в список гида Michelin и The world's 50 best restaurants, среди них: Ledbury в Лондоне, Tickets в Барселоне и многие другие в ОАЭ, США, Испании, Великобритании, Италии. А позже открыл два своих ресторана в Украине. С 2019 года Владимир Ярославский стал судьей шоу "Мастер Шеф".

"Как вы думаете, сейчас мне еще хочется учиться? Да! Мир кулинарии безграничный и много всего постоянно меняется. И еще один секрет - никогда не останавливаться! Мы украинцы никогда не останавливаемся и не остановимся на пути к победе!", - добавил шеф- повар.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

Также сообщалось, что Владимир Ярославский честно ответил, как пришел в свою профессию.

Кроме того Politeka писала, что Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы – Мартыновская вступилась.