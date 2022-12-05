На своїй сторінці в Instagram інтерв'юер нагадав, що після повномасштабного вторгнення рф MARUV (Анна Корсун) жодного слова не сказала про війну в Україні чи про обстріли її рідного Павлограда.

Анатолій Анатоліч виклав скріншот листування з MARUV, у якому він ще 24 лютого просив співачку звернутися до російської публіки. "Аня, ты должна обраиться к своим русским фанам. У тебя же их много", — сказано було в повідомленні.

"Я, до речі, писав марув 24 лютого. Ми спілкувалися до війни. Але, як ви бачите, відповіді не отримав. А тепер і написати не можу, бо тепер її сторінка недоступна в "вашому регіоні", тобто в Україні", — пояснив ведучий.

Анатоліч переконаний, що MARUV чекала на "руській мір" і з радістю зустрічала б окупантів у Києві.

"Отака х**ня, малята. І перші місяці війни вона також була в Києві. Але, як ви зрозуміли, це її не особливо вразило. Може думала, що по своїх російські ракети не потрапляють. Х3. Тому викидайте непотріб зі своїх плеєрів. Зі своєї голови і свого життя. Не існує зараз артиста без позиції. Ці часи минули, і їх вже не повернути. Кожний закритий рот лідера думок, це кулі і ракети в напрямку нашої з вами країни", — додав ведучий.

Нагадаємо, Анатолій Анатоліч, не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.