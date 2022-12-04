Як пише Politeka.net, Еліна Іващенко – відома українська співачка, яка стала популярною завдяки проекту "Голос країни". Зірка там була у команді Олега Винника, з яким заспівала пісню "Діаманти". Тепер за Еліною стежать десятки тисяч фанів у соціальних мережах. Не забуває Еліна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка поділилася ніжним кадром, де прикривалася лише тюльпанами. Фото отримати ніжним та запальним.

"Ніжність у кожному диханні. Яким ароматом пахне ця фотографія?)", - написала Еліна у своєму блозі.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Шикарно...", "Три скоринки. З холодцем і хріном", "Красива яка ти".

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