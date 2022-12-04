Как пишет Politeka.net, Элина Иващенко - известная украинская певица, которая стала популярной благодаря проекту "Голос країни". Звезда там была в команде Олега Винника, с которым спела песню "Диаманты". Теперь за Элиной следят десятки тысяч фанатов в социальных сетях. Не забывает Элина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда поделилась нежным кадром, где прикрывалась только тюльпанами. Фото получить нежным и зажигательным.

"Нежность в каждом дыхании. Каким ароматом пахнет эта фотография?)", - написала Элина в своем блоге.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Шикарно...", "Три корочки. С холодцом и хреном", "Красива какая ты".

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