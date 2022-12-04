Як пише Politeka.net , Ганна Богдан - учасниця шоу "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Дівчині вдалося дійти до фіналу та перемогти, після чого пара пробула разом рік. А після початку повномасштабного вторгнення стало відомо, що пара розійшлася. Натомість Ганна стала успішною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч фанів. Не забуває Богдан і про Інстаграм, де ділиться із фанатами кадрами з особистого життя.
А цього разу Ганна поділилася кадрами, де каталася на величезній гойдалці.
"насолоджуватися кожним моментом. Усвідомлювати, що тут і зараз – це життя. Нагадую собі це постійно", - написала зірка.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"А нічого, що зараз йде війна?", "Ви постійно подорожуєте з питання «З ким і як і за що»?", "А знімає якийсь хлопець, помітили", "Вже іншого спонсора знайшла", "Який вид і правильно написано, цінувати кожен момент", "Небо так низенько".
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ганна Богдан виставила напоказ розваги на курорті та розлютила українців
Також Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяку" Ганна Богдан на закордонному курорті викликала обурення в українців .
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