Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушке удалось дойти до финала и победить, после чего пара пробыла вместе год. А после начала полномасштабного вторжения стало известно, что пара разошлась. Зато Анна стала успешной блогеркой, за которой следят сотни тысяч фанов. Не забывает Богдан и об Инстаграм, где делится с фанатами кадрами из личной жизни.

А в этот раз Анна поделилась кадрами, где каталась на огромной качели.

"наслаждаться каждым моментом. Осознавать, что здесь и сейчас – это и есть жизнь. Напоминаю себе это постоянно", - написала звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"А ничего, что сейчас идет война?", "Вы постоянно путешествуете по вопросу «С кем и как и за что»?", "А снимает какой-то парень, заметили", "Уже другого спонсора нашла", "Какой вид и правильно написано, ценить каждый момент", "Небо так низенько".

Напомним, победительница "Холостяка" Анна Богдан выставила напоказ развлечения на курорте и взбесила украинцев

Также Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Анна Богдан на заграничном курорте вызвала возмущение у украинцев

А еще Politeka писала, что победительница "Холостяка" Богдан похвалилась, с кем теперь развлекается на жарком отдыхе



