Як пише Politeka.net, Слава Камінська – відома українська співачка, яка 15 років була солісткою гурту "НеАнгели". Зірка після початку повномасштабного вторгнення виїхала з дітьми до Нідерландів, де перебуває і зараз. А цього разу Слава опублікувала фото в Інстаграм, де позувала біля автомобіля.

"Нові навички, дівчата, а що у вас?" - написала Слава і показала, як підкачує колеса автомобіля.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Та стільки нових навичок за цей рік. Як кажуть, максимальний вихід із зони комфорту", "Генератор заправляю бензином з каністри, розтоплюю твердопаливний котел, а ще днями відкриваю люк до водяного насоса, щоб відрегулювати потік води... Все життя в місті перекреслилася наявністю 3 дітей", "Та є таке)) і машину тепер сама мою зсередини", "Я за 15 років вперше сама заправлялася", "Тиск міряти ще не навчилася", "Тож саме! Все що робили чоловіки з машиною тепер сама".

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