Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица, которая 15 лет была солисткой группы "НеАнгелы". Звезда после начала полномасштабного вторжения уехала с детьми в Нидерланды, где находится и сейчас. А в этот раз Слава опубликовала фото в Инстаграм, где позировала у автомобиля.

"Новые навыки, девчата, а что у вас?", - написала Слава и показала, как подкачивает колеса автомобиля.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Да столько новых навыков за этот год. Как говорят, максимальный выход из зоны комфорта", "Генератор заправляю бензином из канистры, растапливаю твердотопливный котел, а еще на днях открываю люк к водяному насосу, чтобы отрегулировать поток воды... Вся жизнь в городе перечеркнулась наличием 3 детей", "Та есть такое)) и машину теперь сама мою изнутри", "Я за 15 лет впервые сама заправлялась", "Давление мерять еще не научилась", "Тоже самое! Все что делали мужчины с машиной теперь сама".

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