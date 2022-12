Як пише Politeka.net, Руслана Лижичко – відома українська співачка, яка перемогла на "Євробаченні" з легендарними "Дикими танцями". А після повномасштабного вторгнення зірка активно підтримує Україну та розповідає у світі про жахіття війни. Тепер Руслана вирішила вирушити на "Маску" в Литві, де виступила в образі сонця. На нових кадрах в Інстаграмі співачка розповіла про свій досвід.

"Звичайно у своїх виступах на проекті #Маска в Литві, я не могла оминути прямо антивоєнну тематику".

Для другого ефіру я обрала пісню, яка була чи не топ-хітом у 80-х. Це пісня з репертуару гурту Status Quo "In the army now", - написала зірка.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Ви велика молодець!!!! Мені дуже сподобалося виконання!!!! І не тільки! Удачі", "Вогонь".

