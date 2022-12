Как пишет Politeka.net, Руслана Лыжичко - известная украинская певица, которая победила на "Евровидении" с легендарными "Дикими танцами". А после полномасштабного вторжения звезда активно поддерживает Украину и рассказывает в мире об ужасах войны. Теперь же Руслана решила отправиться на "Маску" в Литве, где выступила в образе солнца. На новых кадрах в Инстаграм певица рассказала о своем опыте.

"Конечно в своих выступлениях на проекте #Маска в Литве, я не могла обойти прямо антивоенную тематику.

Для второго эфира я выбрала песню, которая была едва ли не топ-хитом в 80х. Это песня из репертуара группы Status Quo "In the army now", - написала звезда.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Вы великая молодец!!!! Мне очень понравилось исполнение!!!! И не только! Удачи", "Огонь".

Напомним, звезда "Евровидения" Руслана за границей снялась в популярном шоу и поразила кадрами

А еще Politeka писала, что звезда "Евровидения" Руслана записала эмоциональное видеообращение к украинцам

Также Politeka сообщала, что звезда "Евровидения" Руслана поразила кадрами, чем она занималась в Греции