Как пишет Politeka.net, Руслана Лыжичко - известная украинская певица, которая победила на "Евровидении" с легендарными "Дикими танцами". А после полномасштабного вторжения звезда активно поддерживает Украину и рассказывает в мире об ужасах войны. Теперь же Руслана решила отправиться на "Маску" в Литве, где выступила в образе солнца. На новых кадрах в Инстаграм певица рассказала о своем опыте.
"Конечно в своих выступлениях на проекте #Маска в Литве, я не могла обойти прямо антивоенную тематику.
Для второго эфира я выбрала песню, которая была едва ли не топ-хитом в 80х. Это песня из репертуара группы Status Quo "In the army now", - написала звезда.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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"Вы великая молодец!!!! Мне очень понравилось исполнение!!!! И не только! Удачи", "Огонь".
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