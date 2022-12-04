Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво – відомий український шеф-кухар, ресторатор та суддя "Майстер Шеф" колумбійського походження. Не забуває Ектор і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка показав, на що йому доводиться йти заради популярності.

"Я: не зніматиму цей тренд, він дівчата", - написав Ектор на відео, після чого зняв тренд.

"Що ж ти з нами робиш, #Wednesday", - написав Ектор, відсилаючи до нового популярного серіалу.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Мене вже переслідує Wednesday, особливо в тик-току", "Ахахах, то ви стежите за трендами))", "Ектор, ви відкриваєтеся з іншого боку. Дуже милий", "Ваууу, навіть ви його зняли, а я ще ні ;)", "Невже це зі зйомок нового сезону, чекаємо", "Круто вийшло, Ектор ви справжній тик токер", "Так круто вийшло!! Ви-супер".

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився розповіддю про свою професію

А ще Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом ароматної випічки.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" з гумором показав, чим займався під час блокування його блогу



