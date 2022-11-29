Как сообщает Politeka.net, известный шеф-повар и бессменный судья кулинарного телепроекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво находится в Украине и занимается волонтерством. За его позицию он стал жертвой атаки российских ботов, которые сделали все, чтобы заблокировать страницу кулинара в Инстаграм. Недавно ему удалось ее вернуть и первым делом повар решил позабавить подписчиков шутливым видео.

Так, известный повар Эктор Хименес-Браво показал пользователям Сети, чем он занимался, когда его страницу заблокировали. Кулинар снял забавное видео, на котором показал, как скучал по своим подписчикам в Instagram. Эктор пытался поиграть со своей собачкой Лупиттой или что-то приготовить, но это приносило ему мало радости.

Он даже начал есть укроп, который он просто ненавидит и раньше всегда старался не бросать его в еду.

Пользователи сети похвалили Эктора Хименеса-Браво за его чувство юмора и были очень удивлены его новым привычкам: "Укроп!!!!!! Этого не может быть. Ты не ты, когда без инстаграмма)", "Ты съел укроп!!! Я в шоке что случилось с нашим сенсеем?", "Настроение подняли", "Любишь Украину, полюбишь и укроп! Эктор - ты мой любимый".

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" устроил дегустацию еды из Мака.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" решился использовать украинские приправы, которые недолюбливал.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал упражнение для ног, заставив прослезиться киевлян.