Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский шеф-повар, ресторатор и судья "Мастер Шеф" колумбийского происхождения. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами.
А в этот раз Эктор показал, как тренируется в спортзале, поделившись новыми кадрами в сторис.
"Утро начинается активно", - начал Хименес-Браво.
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"Сегодня тренировал ноги", - написал Эктор на втором сторис, где делал упражнение для ног под присмотром тренера.
А после этого звезда решил показать вторую тренировку для ног, но уже в городских условиях.
"Что вы видите перед собой? Смотрите далее", - написал звезда, показывая небоскреб.
"Это мой дом. И сейчас мне нужно идти в мою квартиру на 26-м этаже", - сказал звезда в своем блоге.
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