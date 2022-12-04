Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк – відома українська співачка, яка є ще й популярною телеведучою. Цьогорічна зірка займалася зйомками "Le Маршрутки" і вже 5 грудня шоу має з'явитися на телеекранах українців. До прем'єри зірка поділилася промо-роликом у своєму блозі Інстаграм.

"Ви звернули увагу на фінальний кадр? Наш оператор Костя та режисер Саша… коли підняли коптер у повітря, випадково побачили цю дорогу. Ми вважаємо, що це знак. І дуже добрий знак", - написала Леся у своєму блозі.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"У добрий шлях", "Сльози з перших кадрів", "Чекаю з нетерпінням. І ніфіга вони нас не переможуть. Дуля їм", "Аж сплакала", "Чекаю, плачу, пишаюся своєю країною", "Мороз по тілу, сльози на очах", "Дуже класно, що навіть коли в Україні війна, Ви не зупиняєтеся, а продовжуєте свій класний проект і показуєте нашу чудову, незалежну Україну".

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