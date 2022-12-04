Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская певица, которая является еще и популярной телеведущей. Звезда в этом году занималась съемками "Le Маршрутки" и уже 5 декабря шоу должно появиться на телеэкранах украинцев. К премьере звезда поделилась промо-роликом в своем блоге Инстаграм.

"Вы обратили внимание на финальный кадр? Наш оператор Костя и режиссер Саша… когда подняли коптер в воздух, случайно увидели эту дорогу. Мы считаем, что это знак. И очень хороший знак", - написала Леся в своем блоге.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"В добрый путь", "Слезы с первых кадров", "Жду с нетерпением. И нифига они нас не победят. Дуля им", "Аж всплакнула", "Жду, плачу, горжусь своей страной", "Мороз по телу, слезы на глазах", "Очень классно, что даже когда в Украине война, Вы не останавливаетесь, а продолжаете свой классный проект и показываете нашу прекрасную, независимую Украину".

Напомним, Никитюк на каблуках и в платье с разрезом от бедра засверкала в Монако

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