Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка, яка виховує двох дітей – 11-річну Алісу та 17-річну Машу. А цього року Полякова вирішила піти на грузинські "Танці зі зірками", де виступає з танцюристом Максом Єжовим. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка з'явилася в авто з партнером, розповівши про свої плани.
"Усім привіт, дорогі наші. Ми їдемо тренуватися, якщо чесно, від танців уже...", - сказала Оля.
"Що?", - Запитав Макс.
"Ой, що там тільки від тих танців не відбувається, не відбувається з нами", - сказала Оля.
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"Вона схудла", - зазначив Єжов.
"Нічого я не схудла", - парирувала Полякова.
"Дуже дуже сильно", - додав Єжов.
"Та немає тут на чому худнути, з цими хачапурями схуднеш. Бачите, а той худне. Звичайно, таку тітку носити. Я називаю наші підтримки "Корова лізе на дерево", - продовжила Оля.
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А ще Politeka повідомляла, що Полякова стала брюнеткою та зачарувала виконанням національного грузинського танцю .
Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами