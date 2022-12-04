Співачка Оля Полякова розповіла, що у неї відбувається з партнером по "Танцям зі зірками" Максом Єжовим, поділившись новим сторісам.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка, яка виховує двох дітей – 11-річну Алісу та 17-річну Машу. А цього року Полякова вирішила піти на грузинські "Танці зі зірками", де виступає з танцюристом Максом Єжовим. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка з'явилася в авто з партнером, розповівши про свої плани.

"Усім привіт, дорогі наші. Ми їдемо тренуватися, якщо чесно, від танців уже...", - сказала Оля.

"Що?", - Запитав Макс.

"Ой, що там тільки від тих танців не відбувається, не відбувається з нами", - сказала Оля.

"Вона схудла", - зазначив Єжов.

"Нічого я не схудла", - парирувала Полякова.

"Дуже дуже сильно", - додав Єжов.

"Та немає тут на чому худнути, з цими хачапурями схуднеш. Бачите, а той худне. Звичайно, таку тітку носити. Я називаю наші підтримки "Корова лізе на дерево", - продовжила Оля.

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А ще Politeka повідомляла, що Полякова стала брюнеткою та зачарувала виконанням національного грузинського танцю .

Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами



