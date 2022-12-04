Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих детей - 11-летнюю Алису и 17-летнюю Машу. А в этом году Полякова решила пойти на грузинские "Танці з зірками", где выступает с танцором Максом Ежовым. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда появилась в авто с партнером, рассказав о своих планах.
"Всем привет, дорогие наши. Мы едем тренироваться, если честно, от танцев уже...", - сказала Оля.
"Что?", - спросил Макс.
"Ой, что там только от тех танцев не случается, не происходит с нами", - сказала Оля.
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"Она похудела", - отметил Ежов.
"Ничего я не похудела", - парировала Полякова.
"Очень-очень сильно", - добавил Ежов.
"Та нет тут на чем худеть, с этими хачапурями похудеешь. Видите, а тот худеет. Конечно, такую тетю носить. Я называю наши поддержки "Корова лезет на дерево", - продолжила Оля.
Напомним, как сейчас выглядит экс-партнер Никитюк, который танцует с Поляковой
А еще Politeka сообщала, что Полякова стала брюнеткой и заворожила исполнением национального грузинского танца
Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами