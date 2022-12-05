Кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми Оля Цибульська розповіла про зміни після 30 років і насмішила українців.

Як пише Politeka.net, Оля Цибульська – відома українська співачка та кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Оля вирішила порадувати фанів, розповівши про зміни після 30 років.

"То до 30 років жінки люблять довгу прелюдію. А після 30 або добре, або слазь", - сказала Оля у своєму відео.

"Скільки тобі років?", - Запитала Цибульська під відео.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Через тиждень 35", "Тільки нікому не кажіть, сьогодні 40", "Мозки і внутрішньо 33 роки, а за паспортом за тиждень 5...", "Мені за 30 і завжди добре одразу", "У нас до речі дуже смачний і дуже розвинений смак (джерок сіль з цибулькою)", "Мені в березні наступного року буде 26 років", "Оля ви чарівна, і ваші жарти, завжди мітки!", "Особистий досвід".

Нагадаємо, кума Дзідзьо Цибульська розповіла про хворобу сина, без лікаря не обійшлося

А ще Politeka повідомляла, що кума Дзідзьо Цибульська показала сина, який довго хворіє

Також Politeka писала, що Цибульська стурбувала новинами про здоров'я 7-річного сина