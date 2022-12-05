Кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы Оля Цибульская рассказала о переменах после 30 лет и насмешила украинцев.

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица и кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Оля решила повеселить фанов, рассказав об изменениях после 30 лет.

"То до 30 лет женщины любят долгую прелюдию. А после 30 или хорошо, или слазь", - сказала Оля в своем видео.

"Сколько тебе лет?", - спросила Цибульская под видео.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Через неделю 35", "Только никому не говорите, сегодня 40", "Мозги и внутренне 33 года, а по паспорту за неделю 5...", "Мне за 30 и всегда хорошо сразу", "У нас кстати очень вкусный и очень развитый вкус (джерок соль с лучком)", "Мне в марте следующего года будет 26 лет", "Оля вы очаровательна, и ваши шутки, всегда метки!!!", "Личный опыт".

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