Як пише Politeka.net , Оля Цибульська – відома українська співачка, яка є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Оля та про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим. А цього разу зірка вирішила поговорити з фоловерами.
"Питай, що хвилює", - написала Цибульська у своєму сторіс.
"Доброго вечора. Як вдається вам зберігати таку класну фігуру і харчуватися всім?", - запитав фанат.
"Свою класну фігуру я знову зжерла (читати – втратила). Зараз не їм і не п'ю після 19:00", - відповіла чесно Оля.
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"Чи ти робитимеш, наприклад, фан-зустріч, автографи роздавати чи ні?))", - запитав ще один фанат.
"Для цього мені потрібно зустріти голову фан-клубу, що стане справжнім серцем", – відповіла Цибульська.
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