Певица Оля Цибульская, кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы, рассказала о своей фигуре, поделившись с украинцами.

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным. А в этот раз звезда решила поболтать с фолловерами.

"Спрашивай, что волнует", - написала Цибульская в своем сторис.

"Добрый вечер. Как удается вам сохранять такую классную фигуру и питаться всем?", - спросил фанат.

"Свою классную фигуру я снова сожрала (читать - потеряла). Сейчас не ем и не пью после 19:00", - ответила чесно Оля.

"Будешь ли ты делать, например, фан-встречу, автографы раздавать или нет?))", - спросил еще один фанат.

"Для этого мне нужно встретить главу фан-клуба, что станет настоящим сердцем", - ответила Цибульская.

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