Як пише Politeka.net , Віктор Павлік - відомий український музикант, який нещодавно одружився з молодою блогеркою Катою Репяховою. Дружина зірки, як і знаменитий чоловік, активно веде блог в Інстаграмі, де ділиться кадрами з особистого життя. А цього разу Катя стала на захист своєї російськомовної мами. Відповідну посаду Репяхова зробила у своєму сторіс.

"Якщо ще хтось напише хоч слово у бік моєї мами - одразу бан. Без пояснень", - написала Катя.

Варто зазначити, що зірці неодноразово писали фанати, які ставлять незручні питання про російськомовну маму. Катя парирувала раніше, що мама не перейде українською, бо вже у поважному віці.

Також Репяхова поділилася прикладом, що їй пишуть українці.

"Люди діляться на 2 типи", - написала Катя.

"А як мама почувається?", - запитала фанатка.

"А чому мама розмовляє російською мовою?", - запитала ще одна людина.

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