Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский музыкант, который недавно женился на молодой блогерке Кате Репяховой. Жена звезды, как и знаменитый муж, активно ведет блог в Инстаграм, где делится кадрами из личной жизни. А в этот раз Катя встала на защиту своей русскоязычной мамы. Соответствующий пост Репяхова сделала в своем сторис.

"Если еще кто-то напишет хоть слово в сторону моей мамы - сразу бан. Без объяснений", - написала Катя.

Стоит отметить, что звезде неоднократно писали фанаты, которые задают неудобные вопросы о русскоязычной маме. Катя парировала раньше, что мама не перейдет на украинский, так как уже в солидном возрасте.

Также Репяхова поделилась примером, что ей пишут украинцы.

"Люди делятся на 2 типа", - написала Катя.

"А как мама себя чувствует?", - спросила фанатка.

"А почему мама разговаривает на русском языке?", - спросил еще один человек.

Напомним, молодая жена Павлика вспомнила самый тяжелый период после рождения сына

А еще Politeka писала, что жена Павлика похвасталась совместным фото с мужем, но оно понравилось не всем

Также Politeka сообщала, что молодая жена Виктора Павлика рассказала о тяжелых буднях с ребенком без света и воды



