Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский музыкант, который недавно женился на молодой блогерке Кате Репяховой. Жена звезды, как и знаменитый муж, активно ведет блог в Инстаграм, где делится кадрами из личной жизни. А в этот раз Катя встала на защиту своей русскоязычной мамы. Соответствующий пост Репяхова сделала в своем сторис.
"Если еще кто-то напишет хоть слово в сторону моей мамы - сразу бан. Без объяснений", - написала Катя.
Стоит отметить, что звезде неоднократно писали фанаты, которые задают неудобные вопросы о русскоязычной маме. Катя парировала раньше, что мама не перейдет на украинский, так как уже в солидном возрасте.
Также Репяхова поделилась примером, что ей пишут украинцы.
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"Люди делятся на 2 типа", - написала Катя.
"А как мама себя чувствует?", - спросила фанатка.
"А почему мама разговаривает на русском языке?", - спросил еще один человек.
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