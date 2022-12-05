Популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка рік тому народила сина Лева, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася новими кадрами із кумедної фотосесії на вулиці.

Як видно, Дашу знято в цікавій локації зі снігом на вулиці. Перед камерою вона з'явилася в стильному аутфіті – чорних шкіряних штанях з масивними темними черевиками та світлою об'ємною курточкою, в яку укутується від холоду. Волосся дівчини розпущене і недбало укладене, а на її обличчі легкий макіяж та щаслива посмішка.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Чоловік фото зробив". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію блогерки, засипаючи її компліментами: "Ідеальна!", "Дуже красиві фото", "На що Ви робите фотографії, на телефон, або на професійну камеру?", "Ви така тендітна. Видно вашу роботу над Молодець!", "Дуже стильно", "Яка ж ти класна", "Яка ви хороша, і яка хороша обробка, можна підказати, де обробляєте фото?", "Як завжди, неймовірна", "Чудова", "Даша , класні штани з еко шкіри. Вам дуже підходить!

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