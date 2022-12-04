Як пише Politeka.net , Даша Квіткова - відома українська блогерка, яка прославилася завдяки проекту "Холостяк" з Микитою Добриніним. Учасниці вдалося перемогти та парі вдалося побудувати стосунки після проекту. Зараз Даша одружена з Микитою і народила первістка - сина Лева. Не забуває Квіткова і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Даша вирішила побалакати з фантами.

"Спробуємо ще раз?", - запропонувала зірка ставити запитання фанатам.

"Знаю, але вам буде не цікаво дивитися, якщо я вам розповім", - відповіла Даша у сторіс.

"Серйозно, не дізнавайтеся спойлери, а просто дивіться та отримуйте задоволення від перегляду. Фінал буде гідним", - додала Даша у відповіді.

Варто зазначити, що у 12-му сезоні головним героєм став бізнесмен зі Львова Олександр Топольський, якому вдалося збудувати свою справу в США. Шоу мало вийти ще навесні, але його кілька разів переносили і тільки зараз фанати проекту можуть його подивитися.

Нагадаємо, українці рознесли дружину "Холостяка" Добриніна, зірка відповіла

Також Politeka повідомляла, що Квіткова з "Холостяка" створила новий образ та спантеличила шанувальників .

А ще Politeka писала, що Квіткова з "Холостяка" у чорному комплекті блиснула ідеальною фігурою.



