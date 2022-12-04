Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - известная украинская блогерка, которая прославилась благодаря проекту "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Участнице удалось победить и паре удалось построить отношения после проекта. Сейчас Даша замужем за Никитой и родила первенца - сына Льва. Не забывает Квиткова и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Даша решила поболтать с фантами.
"Попробуем еще раз?", - предложила звезда задавать вопросы фанатам.
"Знаю, но вам будет не интересно смотреть, если я вам расскажу", - ответила Даша в сторис.
"Серьезно, не узнавайте спойлеры, а просто смотрите и получайте удовольствие от просмотра. Финал будет достойным", - добавила Даша в ответе.
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Стоит отметить, в 12-м сезоне главным героем стал бизнесмен из Львова Александр Топольский, которому удалось построить свое дело в США. Шоу должно было выйти еще весной, но его несколько раз переносили и только сейчас фанаты проекта могут его посмотреть.
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