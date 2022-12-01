Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - известная украинская блогерка, которая стала участницей шоу "Холостяк". Участнице удалось победить на проекте, после чего пара встречалась, а в конечном итоге женилась. Уже в прошлом году у Никиты и Даши появился общий ребенок. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда решила показать критику, которая приходит ей в комментарии:

"А при чем тут время, пластика правит миром", "Дайте мне много денег", "Тут рациональней писать - дайте мне такого Никиту", "Нам нужно не только время, нам нужны деньги".

Звезда решила не проходить мимо данных слов фанатов и написала свой ответ.

"Время идет, но есть что-то вечное", - написала Даша в своем блоге.



Стоит отметить, что Даша, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.

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