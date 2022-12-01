Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - известная украинская блогерка, которая стала участницей шоу "Холостяк". Участнице удалось победить на проекте, после чего пара встречалась, а в конечном итоге женилась. Уже в прошлом году у Никиты и Даши появился общий ребенок. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда решила показать критику, которая приходит ей в комментарии:
"А при чем тут время, пластика правит миром", "Дайте мне много денег", "Тут рациональней писать - дайте мне такого Никиту", "Нам нужно не только время, нам нужны деньги".
Звезда решила не проходить мимо данных слов фанатов и написала свой ответ.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"День бавовны": в россии серия масштабных пожаров, горят ТЭЦ, нефтебаза и не только
Торговые центры в росии горят один за другим: "Буква Z на фасаде здания напоминает..."
Дантес поделился откровением, как начались их отношения с Дашей Кацуриной: "Симпатия была между нами всеми"
"Уверенно можем сказать": в "Дизель шоу" честно ответили, куда делась актриса Яна Глущенко
"Время идет, но есть что-то вечное", - написала Даша в своем блоге.
Стоит отметить, что Даша, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.
Напомним, Квиткова из "Холостяка" в черном комплекте сверкнула идеальной фигурой
А еще Politeka сообщала, что вес меньше, чем до беременности: Квиткова из "Холостяка" рассказала, как сбросила более 30 кг
Также Politeka писала, что Квиткова из "Холостяка" примерила "пацанский" образ и сразу предупредила хейтеров