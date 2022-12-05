Скандально відома учасниця реаліті-шоу Кім Кардаш'ян, власниця свого бренду одягу та екс-дружина Каньє Веста, звикла до пильної уваги. Усіми силами вона намагалася підняти якнайбільше популярності, тому не відповідає на критику.

Цього разу вона показала, як їсть не найкориснішу їжу в досить зухвалій цибулі з хрестом на шиї. Саме такий вид розлютив багатьох фанатів Кім.

"Не можу повірити, що деякі з кращих ніколи не пробували In N Out 😱🤯" - написала Кардаш'ян.

У мережі почали коментувати побачене:

«Нічого краще, лол 🍔; Носіння хреста і під хрестом це що?! Ну давай же! 🤦‍♀️; Буквально щойно опублікувавши це, вона була «веганкою»; Їй просто байдуже. Бо вона вже заробила свої мільйони. Все, що я маю сказати, це те, що відбувається навколо; 🙄 Ось і закінчилася ця навшпиньки; Ніхто ніколи не забуде, що ти сказала та зробила; Але чому раптом знову хрести? Здається вона витягує його, коли це зручно. Нудотний».

Нещодавно Кім вирішила показати добірку кадрів зі старшою дочкою, а заразом і засвітила обличчя нібито без макіяжу, але з явними фільтрами. У мережі відразу зауважили, що такі кадри зроблено спеціально для того, щоб бачити, як Кардаш'ян вміє омолоджуватися.

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