"Холостяк" Михайло Заливако звернувся до українців у несподіваному тоні, поділившись новими кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Михайло Заливако – відомий український бізнесмен, який став головним героєм шоу "Холостяк". На проекті перемогла Ганна Богдан, з якою Михайло зустрічався понад рік, але зрештою пара розійшлася після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Проте Михайло став досить успішним блогером в Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

А цього разу зірка звернулась у досить несподіваному тоні до українців.

"Якщо, для всіх одноклітинних - я ще за кордоном", - написав Михайло і поставив смайлик поцілунку.

"Думаю розповім про поїздку, чого фоткам пропадати... Даремно плівку витрачав щось", - зірка написав на другому фото.

"До когось приїхав маленький день", - написав Михайло на ще одному сторісі, де показав капелюх, який їхав стрічкою для валізи в аеропорту.

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