Як пише Politeka.net, Михайло Заливако – відомий український бізнесмен, який став головним героєм шоу "Холостяк". На проекті перемогла Ганна Богдан, з якою Михайло зустрічався понад рік, але зрештою пара розійшлася після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Проте Михайло став досить успішним блогером в Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
А цього разу зірка звернулась у досить несподіваному тоні до українців.
"Якщо, для всіх одноклітинних - я ще за кордоном", - написав Михайло і поставив смайлик поцілунку.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Бабусю, яка постраждала через вибухи, вигнали із закладу у Києві: "Хотіла погрітися"
Росія перестала бити масово іранськими дронами: у чому причина
"Холостяк" Топольський зізнався, з якими дівчатами йому неприємно бути на проекті: "Після того..."
Важливе нововведення запускають в Україні з 1 грудня, Резніков повідомив деталі: "Усі, хто має..."
"Думаю розповім про поїздку, чого фоткам пропадати... Даремно плівку витрачав щось", - зірка написав на другому фото.
"До когось приїхав маленький день", - написав Михайло на ще одному сторісі, де показав капелюх, який їхав стрічкою для валізи в аеропорту.
Нагадаємо, "Холостяк" Заливако несподівано похвалився фотосесією з екс-коханою Анною Богдан у "його" одязі
А ще Politeka повідомляла, що "Холостяка" Залівака рознесли за щасливі кадри з Нью-Йорка
Також Politeka писала, що "Холостяк" Заливако втратив фізичну форму, здивувавши виглядом