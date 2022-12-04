"Холостяк" Михаил Заливако обратился к украинцам в неожиданном тоне, поделившись новыми кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Михаил Заливако - известный украинский бизнесмен, который стал главным героем шоу "Холостяк". На проекте победила Анна Богдан, с которой Михаил встречался более года, но в конечном итоге пара разошлась после начала полномасштабного вторжения в Украину. Зато Михаил стал довольно успешным блогером в Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

А в этот раз звезда обратился в довольно неожиданном тоне к украинцам.

"Если что, для всех одноклеточных - я еще за границей", - написал Михаил и поставил смайлик поцелуя.

"Думаю расскажу-ка о поездке, чего фоткам пропадать... Зря пленку тратил что-ли", - звезда написал на втором фото.

"К кому-то приехал маленький день", - написал Михаил на еще одном сторис, где показл шляпу, которая ехала по ленте для чемоданом в аэропорту.

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