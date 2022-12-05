Як повідомляє Politeka.net, учасниця 12 сезону шоу "Холостяк" Аліна Єршова з Алексом Топольським відповіла на критику своєї худорлявості. Вона показала, що раніше була зовсім іншою. Фінансовий аналітик відповіла у своїх Інстаграм-Сторіз , що це її вибір, про який вона не шкодує навіть після гнівних повідомлень хейтерів.

Учасниця шоу "Холостяк-12" Аліна Єршова наголосила, що не завжди була задоволена своєю фігурою. Потім вона вирішила зайнятися спортом та дотримувалася правильного харчування. Дівчина показала фото, на якому її вага складає 60 кг при зрості 163 см. У той період Аліна не хотіла фотографуватись і її не влаштовувала її фігура.

"Мотивація - моє самопочуття, відчуття себе у своєму тілі. Коли набираю зайві кг, відчуваю як важко організму. Збивається дихання при легких навантаженнях, з'являється задишка, слабкість. Небажання щось робити", - написала Аліна Єршова .

Варто зазначити, що раніше користувачі мережі закидали її гнівними коментарями в дусі, що їй треба погладшати, щоб вона більше їла, зробити так, щоб не стирчали кістки.

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський після прем'єри відверто розповів про кохання та стосунки.

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