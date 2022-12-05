Как сообщает Politeka.net, участница 12 сезона шоу "Холостяк" Алина Ершова с Алексом Топольским ответила на критику своей худобы. Она показала, что ранее была совсем другой. Финансовый аналитик ответила в своих Инстаграм-Сториз, что это ее выбор, о котором она не жалеет даже после гневных сообщений хейтеров.
Участница шоу "Холостяк-12" Алина Ершова отметила, что не всегда была довольна своей фигурой. Затем она решила заняться спортом и придерживалась правильного питания. Девушка показала фото, на котором ее вес составляет 60 кг при росте 163 см. В тот период Алина не хотела фотографироваться и ее не устраивала ее фигура.
"Мотивация - мое самочувствие, ощущение себя в своем теле. Когда набираю лишние кг, чувствую как трудно организму. Сбивается дыхание при легких нагрузках, появляется отдышка, слабость. Нежелание что-либо делать", — написала Алина Ершова.
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Стоит отметить, что ранее пользователи сети забросали ее гневными комментариями в духе, что ей надо поправиться, чтобы она больше кушала, сделать так, чтобы не торчали кости.
Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.
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