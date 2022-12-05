За словами співачки Ліди Лі, тоді вона відмовляла багатьом людям, які пропонували їй співпрацю та була дуже щаслива, коли підписала контракт із Дмитром Монатиком на 10 років.

Співачка Ліда Лі (справжнє ім'я - Лідія Скорубська) близько півроку тому розірвала контракт із її продюсером Дмитром Монатиком. Як вона визнавалася тоді, це було його рішення, адже співак був упевнений, що Ліда впоратиметься сама без його допомоги. В інтерв'ю для Gloster FM артистка зізналася, як переживала розрив співпраці з продюсером.

Виконавиця згадала, що свого часу дуже мріяла розпочати роботу з MONATIK Corporation, адже до цього працювала з Дмитром Монатиком як бек-вокалістка.

За словами співачки Ліди Лі, тоді вона відмовляла багатьом людям, які пропонували їй співпрацю та дуже щаслива, коли підписала контракт із Дмитром Монатиком на 10 років. Для співачки припинення співробітництва стало несподіванкою.

"Ми підписали контракт, і я розуміла, що на 10 років у моєму житті є обов'язки. Я підписала одразу все, бо мріяла і хотіла цього. Я відмовляла багатьом продюсерам та багатьом людям, які пропонували допомогу. Чи була я готова до розірвання контракту" Коли ми пройшли вже більше року з того моменту, як ми розірвали контракт, я розумію, що все трапляється. Нам не дають таких випробувань, які ми не можемо пройти. На той момент мені здавалося, що це кінець Всесвіту. Просто зрозуміла, що так - виплакалася, зібралася, подякувала за все, що було і пішли далі. Це неймовірний старт", - згадала артистка Ліда Лі .

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