По словам певицы Лиды Ли, тогда она отказывала многим людям, которые предлагали ей сотрудничество и была очень счастлива, когда подписала контракт с Дмитрием Монатиком на 10 лет.

Певица Лида Ли (настоящее имя - Лидия Скорубская) около полугода назад разорвала контракт с ее продюсером Дмитрием Монатиком. Как она признавалась тогда, это было его решение, ведь певец был уверен, что Лида справиться сама без его помощи. В интервью для "Gloster FM" артистка призналась, как переживала разрыв сотрудничества с продюсером.

Исполнительница вспомнила, что в свое время очень мечтала начать работу с MONATIK Corporation, ведь до этого работала с Дмитрием Монатиком, как бэк-вокалистка.

По словам певицы Лиды Ли, тогда она отказывала многим людям, которые предлагали ей сотрудничество и была очень счастлива, когда подписала контракт с Дмитрием Монатиком на 10 лет. Для певицы прекращение сотрудничества стало неожиданностью.

"Мы подписали контракт, и я понимала, что на 10 лет в моей жизни есть обязанности. Я подписала сразу все, потому что мечтала и хотела этого. Я отказывала многим продюсерам и многим людям, которые предлагали помощь. Была ли я готова к разрыва контракта? Конечно, нет. Когда прошел уже более года с того момента, как мы расторгли контракт, я понимаю, что все случается. Нам не дают таких испытаний, которые мы не можем пройти. На тот момент мне казалось, что это конец Вселенной. Я просто поняла, что да — выплакалась, собралась, поблагодарила за все, что было и пошли дальше. Это невероятный старт", — вспомнила артистка Лида Ли.

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