На своей странице в Instagram Елизавета рассказала, как приготовить постный медовый кекс с орехами.

Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

70 гр сахара

100 мл воды (или апельсинового фреша)

цедра апельсина

50 гр растительного рафинированного масла

50 гр меда

150 гр муки

корица

50 гр миндальной муки (можно заменить на фундучную муку или муку из грецкого ореха)

6 гр разрыхлителя

50 гр грецкого ореха (или любых других орехов)

Смешиваем горячую воду с сахаром, медом, растительным маслом и цедрой апельсина. Далее добавляем муку, смешанную с миндальной мукой, разрыхлителем и корицей. Для удобства, как советует Лиза Глинская, можно пробить массу погружным блендером – так вы быстро добьетесь однородной консистенции.

"Промазываем форму растительным маслом, присыпаем тонким слоем муки. На дно выкладываем слой орехов. Поверх ореха аккуратно выкладываем тесто – так, чтобы орехи не смешались с тестом. Выпекаем при температуре 170°С 30-35 минут, до готовности. Готовность можно проверить помощью деревянной шпажки. Достаем кекс из формы, пока он еще горяч. Даем полностью остыть", - объясняет звезда "Мастер Шеф".

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