Популярна українська співачка, а тепер ще й актриса театру Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні і часто виступає з підтримкою волонтерських та благодійних ініціатив, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала чарівне фото та привітала з Міжнародним днем волонтера.
Як видно, фотографію Наталія зробила сама, вона зняла себе, схоже, у транспортному засобі. Перед камерою артистка з'явилася у затишній світлій кофтині з синьо-жовтим малюнком. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий природний макіяж і мила посмішка, і це все додає особливої молодяжності вигляду співачки.
У підписі до публікації Могилевська написала: "Волонтери! Люди з великим серцем. Моє вам поклоніння, повага та вдячність!". Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію артистки: "Будемо жити, тому що в нас є такі люди!", "Написав вам у директ", "Така рідна, така справжня, найкраща!", "Наталя бережіть себе в дорозі. Я дуже переживаю і вас люблю", "Наталя, ви красива. І дуже сильно красива", "Дуже красива. Засумував дуже", "Красуня".
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Нанизало авто на відбійник: з'явилися кадри трагедії під Києвом
Вибухи гримлять на аеродромах рф, у пропагандистів істерика: "Розумієте, що відбувається?"
"У максимально стислі терміни": окупанти чекають на підкріплення, названо напрямок
Важливе нововведення запускають в Україні з 1 грудня, Резніков повідомив деталі: "Усі, хто має..."
Нагадаємо, "Це було важливо": Джамала засвітилася на вечірці з Джулією Робертс та Джорджем Клуні, фото.
Як повідомляла Politeka, "Дуже швидко та смачно": Сумська поділилася рецептом незвичайного сливового пирога, відео.
Також Politeka писала, що "Нарешті разом": найбагатша співачка Камалія зворушила кадром із найближчими.