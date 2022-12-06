Популярна українська співачка, а тепер ще й актриса театру Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні і часто виступає з підтримкою волонтерських та благодійних ініціатив, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала чарівне фото та привітала з Міжнародним днем ​​волонтера.

Як видно, фотографію Наталія зробила сама, вона зняла себе, схоже, у транспортному засобі. Перед камерою артистка з'явилася у затишній світлій кофтині з синьо-жовтим малюнком. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий природний макіяж і мила посмішка, і це все додає особливої ​​молодяжності вигляду співачки.

У підписі до публікації Могилевська написала: "Волонтери! Люди з великим серцем. Моє вам поклоніння, повага та вдячність!". Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію артистки: "Будемо жити, тому що в нас є такі люди!", "Написав вам у директ", "Така рідна, така справжня, найкраща!", "Наталя бережіть себе в дорозі. Я дуже переживаю і вас люблю", "Наталя, ви красива. І дуже сильно красива", "Дуже красива. Засумував дуже", "Красуня".

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