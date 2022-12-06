Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк після новини про розлучення зважилася на переїзд, розповівши фанатам у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий та зірка шоу "Маска". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А в 2020 році Володимир одружився з нотаріусом Христиною, з якою не встиг побути в шлюбі і двох років, як з'явилася новина про розлучення. І хоч пара ніяк її не прокоментувала, але не з'являється разом і перестали стежити один за одним в Інстаграм.

А цього разу Христина поділилася кадрами у своєму блозі, розповівши, що збирається їхати до Києва. Варто зазначити, що дружина Остапчука якийсь час тому виїхала до Відня, де знаходилася тривалий час.

"Ура... збираюся до Києва... дуже тішуся цього факту", - написала Крістіна у своєму блозі.

Після цього знаменитість поділилася кадрами з Ужгорода, коли застала нові ракетні обстріли.

"Я так і думала, але все одно їду", - написала знаменитість у сторіс.

Нагадаємо, дружина Остапчука після новини про розлучення показала, як омолоджується у ліжку.

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