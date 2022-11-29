Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда сразу же после развода в 2020 году с Еленой Войченко женился второй раз, но уже на нотариусе Кристине. От прошлого брака у Владимира остались двое детей - Эмилия и Эван.
А недавно стало известно, что у Остапчука конфликт с новой женой. Телеведущий Слава Демин отмечал, что поссорилась пара после поездки Владимира к детям с бывшей женой в Канаду. А недавно появилась новость, что пара уже официально развелась. Но подтверждения этих данных пока нет. При этом Владимир с Кристиной отписались друг от друга в Инстаграм, а жена Остапчука еще и уехала одна в Европу в очередной раз.
А в этот раз Кристина появилась после перерыва в сторис и рассказала, чем занималась.
"Всем привет. Скучали? Я - да", - написала звезда.
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"Сама в шоке, но утро сегодня начала немножко с нагрузок, не скажу что была в восторге, но через силу вышло?", - продолжила Кристина на втором сторис.
А после этого знаменитость рассказала, что делала, пока не была в Инстаграм.
"Ничего такого я не делала и мне не стыдно это вам рассказать, ибо вы со мной тут все давно, а у нас с вами любовь", - отметила звезда.
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