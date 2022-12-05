Як пише Politeka.net , Христина Соловій - відома українська співачка, яка прославилася завдяки шоу "Голос країни", де була у команді Святослава Вакарчука. Після проекту Вакарчук якийсь час продюсував молодий талант, завдяки чому Христина стала досить відомою артисткою. Не забуває Соловій і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Христина поділилася фото, де позувала у міні, сидячи на стільці. Зірка вирішила поговорити з фанатами.
"Питання є?)", - запитала Соловій.
"Чому ти, настільки - ти?" - запитав фанат у зірки.
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"Гарне питання, бо не намагаюся всім сподобатися, а можу дозволити собі бути собою", - написала у відповідь Соловій.
До цього Соловій показала який подарунок передала росіянам.
"Тримай міцно, вражаюче,
З люттю, особисто від мене
Вперше за роки незалежної України було налагоджено серійне виробництво артилерійського боєприпасу калібру 152 мм”, – написала Христина.
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