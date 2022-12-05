Любимица Святослава Вакарчука Кристина Соловий впечатлила видом в ультра-мини, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая прославилась благодаря шоу "Голос країни", где была в команде Святослава Вакарчука. После проекта Вакарчук некоторое время продюсировал молодой талант, благодаря чему Кристина стала довольно узнаваемой артисткой. Не забывает Соловий и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Кристина поделилась фото, где позировала в мини, сидя на стуле. Звезда решила поболтать с фанатами.

"Вопросы есть?)", - спросила Соловий.

"Почему ты, настолько - ты?", - спросил фанат у звезды.

"Хороший вопрос, ибо не пытаюсь всем понравиться, а могу позволить себе быть собой", - написала в ответ Соловий.

До этого Соловий показала, какой подарок передала россиянам.

"Держи крепко, впечатляюще,

С яростью, лично от меня

Впервые за годы независимой Украины было налажено серийное производство артиллерийского боеприпаса калибра 152 мм", - написала Кристина.

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