Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая прославилась благодаря шоу "Голос країни", где была в команде Святослава Вакарчука. После проекта Вакарчук некоторое время продюсировал молодой талант, благодаря чему Кристина стала довольно узнаваемой артисткой. Не забывает Соловий и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Кристина поделилась фото, где позировала в мини, сидя на стуле. Звезда решила поболтать с фанатами.
"Вопросы есть?)", - спросила Соловий.
"Почему ты, настолько - ты?", - спросил фанат у звезды.
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"Хороший вопрос, ибо не пытаюсь всем понравиться, а могу позволить себе быть собой", - написала в ответ Соловий.
До этого Соловий показала, какой подарок передала россиянам.
"Держи крепко, впечатляюще,
С яростью, лично от меня
Впервые за годы независимой Украины было налажено серийное производство артиллерийского боеприпаса калибра 152 мм", - написала Кристина.
Напомним, любимица Вакарчука Кристина Соловий поделилась с украинцами радостной новостью
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